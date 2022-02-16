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    Долю качественных автодорог увеличат до 92% в Туркестанской области

    16 Февраля 2022, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Общая протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов Туркестанской области - 17 466,4 км. Доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2021 году достигла 87%, в 2022 году достигнет 92%. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Ролан Ибрагимов, передает МИА «Казинформ».

    Показатель данного индикатора планируется увеличить до 2025 года на 99,5%.

    «В 2021 году строительно-ремонтными работами охвачено 2070,9 км дорог и улиц. В рамках программы «Ауыл-ел бесігі» в 2021 году введено в эксплуатацию 326,5 км улиц. В 2022 году строительно-ремонтными работами планируется охватить 1349,2 км дорог и улиц. Вдоль автомобильных дорог областного значения имеется 410 мостов. 381 из них находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, 29 мостов нуждаются в ремонте», - сказал он.

    Кроме того, в Туркестанской области в целом по 349 регулярным маршрутам обслуживается 1 264 единиц общественного транспорта. В области в 2021 году обновлено 110 единиц общественного транспорта.

    А через международный аэропорт Туркестан курсируют два международных (в Стамбул (Турция) , в Ташкент (Узбекистан)) и 10 внутриреспубликанских авиарейсов. В 2021 году через аэропорт перевезено 298 тысяч пассажиров. Кроме того, в 2021 году в общей сложности 192 чартерными рейсами перевезено 835 человек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Дороги
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