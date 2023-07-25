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    Доля валютных активов в портфеле КФГД увеличится до 15%

    25 Июля 2023, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – КФГД) принял решение о пересмотре инвестиционной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Решение принято в целях эффективного управления валютным риском и риском ликвидности. КФГД инвестирует активы исключительно в финансовые инструменты в национальной валюте, однако новое решение Совета директоров КФГД предусматривает постепенное увеличение доли активов в иностранной валюте до 15%.

    В соответствии с Законом РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», КФГД гарантирует депозиты не только в национальной валюте, но и в иностранной.

    В целях повышения эффективности управления активами, Совет директоров КФГД принял решение о необходимости диверсификации активов специального резерва, сформированного для выплаты гарантийного возмещения, посредством приобретения казначейских облигаций США.

    Данные ценные бумаги – инвестиции с наивысшими надежностью и ликвидностью, поскольку обладают высоким рейтингом и низким кредитным риском, так как выплаты по ним гарантируются правительством США.

    По состоянию на 1 июля 2023 года размер специального резерва КФГД составляет 944 млрд тенге.

    Таким образом, КФГД продолжает свою работу по обеспечению бесперебойного выполнения своих обязательств перед вкладчиками по выплате гарантийного возмещения, что в конечном итоге, направлено на защиту прав и интересов клиентов банков – физических лиц и поддержание стабильности банковского сектора.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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