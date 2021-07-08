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    Доля успешно пройденных экзаменов снизилась с внедрением проекта Ustudy - «Правительство для граждан»

    8 Июля 2021, 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали о результатах, как сдают теоретический экзамен для получения водительского удостоверения в рамках проекта Ustudy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующей по популярности услугой в спецЦОН является – выдача водительских удостоверений. Ни для кого не секрет, что некоторые граждане ищут всякого рода лазейки для сдачи теоретического экзамена. К примеру, в экзаменационный класс может зайти другой человек, пытаются использовать различные гаджеты и другие виды спекуляций», - рассказал первый заместитель председателя Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин на брифинге в СЦК.

    Он отметил, что в целях исключения коррупционных рисков, в апреле текущего года в городе Алматы, запущен пилотный проект по сдаче теоретического экзамена совместно с Ustudy.

    «Данный пилотный проект включает в себя металлодетектор при входе в экзаменационный класс, аудио-видео фиксацию, биометрическую идентификацию, а также технологию «тонкий клиент». Хочу обратить ваше внимание, что после внедрения пилотного проекта, количество обращений для сдачи экзаменов в Алматы снизилось в 6 раз с 532 до 88 в день, а доля успешно пройденных экзаменов снизилась более чем в 2 раза с 36,6% до 15,5%», - сообщил С. Абдильдин.

    По словам первого заместителя председателя госкорпорации, в конце июня текущего года, аналогичный проект был запущен в Нур-Султане. До конца года планируется масштабировать данный проект по Казахстану.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Транспорт Цифровой Казахстан Общество
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