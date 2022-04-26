Доля работающих женщин в неблагоприятных условиях в сферах здравоохранения и соцобслуживания - 76%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в исследование Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК попали 1,6 млн работников предприятий и учреждений в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социальных услуг.Среди них для 681,9 тыс. человек был установлен хотя бы один вид компенсаций за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда. При этом, если численность работников обследованных предприятий за год сократилась на 0,2%, то численность работников, которым был установлен хотя бы один вид компенсаций, напротив, выросла на 1,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.

В том числе 528,9 тыс. человек получили дополнительные отпуска, 390,1 тыс. работников - доплаты за вредные и другие неблагоприятные условия труда, 319,7 тыс. человек - бесплатное молоко или другие равноценные продукты, 86,2 тыс. человек - бесплатное лечебно-профилактическое питание, 47,1 тыс. человек - сокращенный рабочий день.

Сумма затрат предприятий на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда в 2021 году составила 167,9 млрд тг - на 18,6% больше по сравнению с 2020-м годом.

Из них 73,1% средств было израсходовано на доплаты за вредные и другие неблагоприятные условия труда (67,6 млрд тг) и дополнительные отпуска (55,6 млрд тг). На бесплатное лечебно-профилактическое питание было израсходовано 21,3 млрд тг, на обеспечение сокращенных рабочих дней - 12,9 млрд тг, на бесплатное молоко или другие равноценные продукты - 8,7 млрд тг.

Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, в 2021 году составила 375 тыс. человек. Из них 169,4 тыс. человек работали под воздействием повышенного уровня шума и вибрации, 120,6 тыс. человек - в условиях повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, превышающих ПДК, 61,7 тыс. человек - под воздействием неблагоприятного температурного режима.

Занятых тяжелым физическим трудом среди работников обследуемых предприятий в 2021 году насчитывалось 93,6 тыс. человек, а работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности - 4,2 тыс. человек.

В гендерном разрезе среди граждан, вынужденных работать во вредных и других неблагоприятных условиях труда, доля мужчин в 2021 году была наибольшей среди занятых тяжелым физическим трудом: 91,4%, против доли женщин, составляющей 8,6%.

Доля мужчин среди работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, составила 85,5% (доля женщин соответственно - 14,5%). Среди занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, 76,7% работников - мужчины, 23,3% - соответственно женщины.

Большинство занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, работали в сфере обрабатывающей промышленности: 103,8 тыс. человек. В сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в подобных условиях работали 91,8 тыс. человек, в секторе транспорта и складирования - 52,7 тыс. человек.

Наибольшая доля женщин среди всех занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, пришлась на сферу здравоохранения и социального обслуживания: 76,8%, или 38,5 тыс. из 50,1 тыс. человек. Следом идет сфера предоставления услуг по проживанию и питанию: 72,3%, или 806 из 1,1 тыс. человек.

Чуть более половины занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, работали в 2021 году лишь в четырех преимущественно промышленных регионах: Карагандинской (75 тыс. человек), Павлодарской (46,4 тыс. человек), Восточно-Казахстанской (37,4 тыс. человек) и Мангистауской (31,4 тыс. человек) областях.

В то же время наибольшая доля женщин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, среди регионов РК зафиксирована в Алматинской области (39,4%), а также в крупнейших мегаполисах - Шымкенте (36,4%), Нур-Султане (36,2%) и Алматы (35,2%).

Среди всех работников обследованных предприятий в 2021 году насчитывалось 87 трудящихся в возрасте до 18 лет. Примечательно: численность несовершеннолетних в секторе выросла почти в пять раз за год. Для сравнения: в период 2017–2020 годов показатель варьировался от 13 до 23 человек.