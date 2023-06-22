Доля пожилого населения увеличилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индекс старения за год увеличился на 1,6 пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По данным Бюро, в Казахстане индекс старения в 2022 году составил 28,2, тем самым за год показатель увеличился на 1,6 процентных пунктов (26,6 – 2021 г.). Это означает, что на каждых 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет приходится по 28,2 граждан старше 65 лет.

В разрезе регионов самый высокий индекс в ВКО – 56,9. Следом идет Северо-Казахстанская область – 56,3, в первую тройку входит также Костанайская область – 48,9.

Самым молодым регионом оказалась Мангистауская область, где последние 10 лет сохраняется самый высокий коэффициент по рождаемости. Здесь на 100 детей приходится по 10,8 граждан старше 65 лет. Также низкий индекс старения зарегистрирован в Туркестанской области – 11,3 и городе Шымкент – 11,7.

Индекс старения в городской местности выше, чем в сельской, 30,7 и 24,5 соответственно.