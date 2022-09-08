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    Доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается в РК

    8 Сентября 2022, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поступления в республиканский бюджет на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге. Об этом сообщила вице-министра финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается, так с 40,2% в текущем году она будет снижена к 2025 году до 21,8%. В 2023 году поступления от нефтяного сектора составят 5 трлн тенге с уменьшением на 1,4 трлн тенге и в дальнейшем также будут снижаться», - сказала Татьяна Савельева.

    Вице-министр добавила, что гарантированный трансферт из Национального фонда планируется в следующих объемах:

    в 2023 году – 2,2 трлн. тенге;

    в 2024 году – 2 трлн тенге;

    в 2025 году – 1,9 трлн тенге.

    Целевой трансферт из Нацфонда на следующий год определен в размере 1 трлн тенге и 400 млрд тенге на 2024 год.

    «В прошлом году со стороны Счетного комитета и Администрации Президента озвучены замечания по направлению целевого трансферта из Национального фонда на текущие мероприятия бюджета. В связи с чем, в рамках трехлетнего бюджета пересмотрены направления расходов республиканского бюджета, планируемые за счет целевого трансферта», - добавила Татьяна Савельева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Бюджет
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