Доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поступления в республиканский бюджет на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге. Об этом сообщила вице-министра финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается, так с 40,2% в текущем году она будет снижена к 2025 году до 21,8%. В 2023 году поступления от нефтяного сектора составят 5 трлн тенге с уменьшением на 1,4 трлн тенге и в дальнейшем также будут снижаться», - сказала Татьяна Савельева.

Вице-министр добавила, что гарантированный трансферт из Национального фонда планируется в следующих объемах:

в 2023 году – 2,2 трлн. тенге;

в 2024 году – 2 трлн тенге;

в 2025 году – 1,9 трлн тенге.

Целевой трансферт из Нацфонда на следующий год определен в размере 1 трлн тенге и 400 млрд тенге на 2024 год.

«В прошлом году со стороны Счетного комитета и Администрации Президента озвучены замечания по направлению целевого трансферта из Национального фонда на текущие мероприятия бюджета. В связи с чем, в рамках трехлетнего бюджета пересмотрены направления расходов республиканского бюджета, планируемые за счет целевого трансферта», - добавила Татьяна Савельева.