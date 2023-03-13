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    Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 5%

    13 Марта 2023, 20:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в IV квартале 2022 года составил 5% (986 587 человек). Об этом передает МИА «Казинформ» на Бюро национальной статистики.

    Наибольшее значение уровня бедности в IV квартале 2022 года зарегистрировано в Туркестанской (8,5%), Мангистауской (8,1%) областях, а наименьшее – в городе Астане (2,1%) и в Улытауской области (2,2%) (оценочные данные).

    На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам IV квартала 2022 года составил 8,9%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.

    Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения в IV квартале 2022 года по РК составила 45 623 тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Статистика Общество
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