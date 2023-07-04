Доля малого и среднего предпринимательства выросла в экономике Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество действующих субъектов МСП (малое и среднее предпринимательство) выросло на 23,4% и составило порядка 2 млн предприятий. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинфомр».

«Основным фактором устойчивого развития национальной экономики является сфера предпринимательства, способная адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка и развиваться самостоятельно. Создание благоприятного бизнес-климата как основы макроэкономической стабильности – одна из первоочередных задач Правительства. Несмотря на сложные внешние условия, реальный рост экономики Казахстана в 2022 году составил 3,3%. Количество действующих субъектов МСП выросло на 23,4% и составило порядка 2 млн предприятий», - сказал Алибек Куантыров.

По его словам, общая численность занятых в этом секторе увеличилась на более чем 18% и достигла 4,1 млн человек. На сегодня около 40% всех занятых в экономике работают в МСП.

«В результате, доля МСП в экономике выросла с 33,3% до 36,5%. Объем выпуска продукции субъектами МСП увеличился на 28% и составил свыше 59 трлн тенге», - добавил Алибек Куантыров.