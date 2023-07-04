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    Доля малого и среднего предпринимательства выросла  в экономике Казахстана

    4 Июля 2023, 13:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество действующих субъектов МСП (малое и среднее предпринимательство) выросло на 23,4% и составило порядка 2 млн предприятий. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинфомр».

    «Основным фактором устойчивого развития национальной экономики является сфера предпринимательства, способная адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка и развиваться самостоятельно. Создание благоприятного бизнес-климата как основы макроэкономической стабильности – одна из первоочередных задач Правительства. Несмотря на сложные внешние условия, реальный рост экономики Казахстана в 2022 году составил 3,3%. Количество действующих субъектов МСП выросло на 23,4% и составило порядка 2 млн предприятий», - сказал Алибек Куантыров.

    По его словам, общая численность занятых в этом секторе увеличилась на более чем 18% и достигла 4,1 млн человек. На сегодня около 40% всех занятых в экономике работают в МСП.

    «В результате, доля МСП в экономике выросла с 33,3% до 36,5%. Объем выпуска продукции субъектами МСП увеличился на 28% и составил свыше 59 трлн тенге», - добавил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Бизнес Экономика Миннацэкономики
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