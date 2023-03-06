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    Доля казахстанцев старше 65 лет увеличилась до 7,9%

    6 Марта 2023, 05:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошла встреча с представителями Странового офиса Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане, в ходе которой были обсуждены вопросы улучшения положения граждан старшего поколения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Во встрече приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова, заместитель директора департамента социальной помощи МТСЗН Галия Жабагина, исполнительный представитель Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане Раимбек Сисемалиев, программные аналитики Фонда ООН в Казахстане Газиза Молдакулова и Жамиля Кусаинова.

    В 2017 году Казахстан вошел в группу стран со стареющим населением, с долей людей старше 65 лет более 7%. На начало 2022 года общая численность граждан Казахстана составила 19,1 млн человек, при этом в сравнении с 2000 годом доля лиц старше 65 лет увеличилась с 6,8% до 7,9%. В целом за указанный период численность людей старшего поколения увеличилась на 490,8 тысячи человек или на 48,3%.

    «В рамках улучшения положения пожилых граждан Министерством труда и социальной защиты населения утвержден План мероприятий «Активное долголетие» до 2025 года. В рамках плана предусмотрено 38 мероприятий по 9 основным направлениям: соблюдение прав и обеспечение достоинства граждан старшего поколения; улучшение материального положения и пенсионного обеспечения; повышение занятости граждан старшего поколения; поддержка семей с пожилыми людьми; совершенствование системы охраны здоровья; повышение уровня социального обслуживания; формирование условий для организации досуга; модернизация общественного сознания; поддержка пожилых людей в условиях чрезвычайного положения», – проинформировала Назгуль Сагиндыкова.

    В рамках реализации этого плана во всех регионах Казахстана открыты центры активного долголетия. На 1 января 2023 года по республике функционируют 63 центра.

    В ходе встречи обсуждены планы дальнейшего сотрудничества и выработаны рекомендации по основным направлениям деятельности улучшения положения граждан старшего поколения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК Статистика Занятость Общество
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