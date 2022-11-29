Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Доля христиан впервые упала ниже 50% в Англии и Уэльсе

    29 Ноября 2022, 20:53

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число жителей Англии и Уэльса, считающих себя христианами, снизилось до 46,2%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на британское управление национальной статистики.

    Впервые за всю историю переписи населения Англии и Уэльса менее половины населения назвали себя христианами, по сравнению с 59,3% десятью годами ранее.

    Процент жителей, заявляющих, что они не исповедуют никакой религии, подскочил с четверти в 2011 году (25,2%) до более трети в 2021 году (37,2%)

    При этом достаточно увеличилась доля людей, называющих себя мусульманами - с 4,9% до 6,5%.

    Лондон остается самым религиозно разнообразным регионом Англии, где чуть более четверти (25,3%) людей исповедуют иную религию, чем христианство.

    Между тем, другое исследование свидетельствует, что число жителей Англии и Уэльса, идентифицирующих свою этническую группу как белую, за десять лет сократилось примерно на 500 тысяч человек.

    «81,7% жителей Англии и Уэльса назвали себя белыми, по сравнению с 86% десятью годами ранее», - сообщили в британском управлении национальной статистики.

    Второй наиболее распространенной этнической группой была «азиатская, азиатская британская или азиатская валлийская» - 9,3%.

    Примерно в каждом десятом домохозяйстве (2,5 млн человек) проживают представители как минимум двух различных этнических групп, что больше, чем в 2011 году, когда их количество составляло 2 млн человек.


    Фото: sib-catholic.ru

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международные резервы страны составили $85,4 млрд
    Специалисты каких сфер больше всего зарабатывают в Актюбинской области
    Англия — США: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    Сократилось число абортов среди казахстанских подростков
    Популярное
    1 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    2 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    3 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    4 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
    5 Соглашения о сотрудничестве подписали Абайская область с Алтайским краем и Омской областью РФ
    Новости партнеров