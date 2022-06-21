Доля дорог в удовлетворительном состоянии составит 82% к концу года в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане ведется строительство 107 улиц или 54,9 км дорог, из них в этом году завершится ремонт 43 улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году завершим ремонт на четырех улицах, которые расположены в 8 и 9 микрорайонах. В микрорайоне «Жастар-1» отремонтируем 16 улиц из 53. В новом Северо-Западном жилом районе есть 45 улиц, из них 23 завершим в этом году. Средний ремонт проводится на 67 улицах - 36,3 км. Маршрутным способом будет отремонтировано 25 улиц - 25,8 км. В результате всех работ к концу 2022 года доля дорог в удовлетворительном состоянии составит 82%», - сказал аким.

Аким добавил, что на многих улицах капитальный ремонт не проводился за последние 7-8 лет.