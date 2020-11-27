Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Долларизация депозитов с начала года снизилась с 43,1 до 40,8% - Нацбанк

    27 Ноября 2020, 10:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана Жандос Шаймарданов рассказал об объеме депозитов в банковской системе за 10 месяцев текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, депозиты в банковской системе за 10 месяцев текущего года выросли на 15,3%, или на 2,916 трлн тенге, достигнув 21,938 трлн тенге.

    «В том числе тенговые вклады – на 20%, или 2,160 трлн тенге, до 12,980 трлн тенге. Валютные вклады растут более умеренными темпами – на 9,2%, или 756,1 млрд тенге, до 8,957 трлн тенге на конец октября. Курсовая переоценка валютных депозитов вносит значительный вклад в рост совокупных депозитов (на конец октября 5,4 процентных пункта из 15,3%, или более трети роста)», - говорит Жандос Шаймарданов.

    Долларизация депозитов с начала года снизилась с 43,1% до 40,8%, в том числе долларизация депозитов корпоративного сектора – с 44,8% до 40,7%, розничного сектора – с 41,3% до 40,9%.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая