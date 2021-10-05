РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:16, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Доллар значительно подешевел на торгах KASE

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по сравнению с вечером 4 октября на 1,20 тенге – до 424,46 тенге за доллар США.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 5 октября составляет 425,68 тенге за доллар США.

    Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 424,56 тенге, продажи - 426,07 тенге. В обменниках Нур-Султана доллар покупают по 424,58 тенге, продают по 425,66 тенге.



    Теги:
    Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!