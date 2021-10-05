Доллар значительно подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по сравнению с вечером 4 октября на 1,20 тенге – до 424,46 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 5 октября составляет 425,68 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 424,56 тенге, продажи - 426,07 тенге. В обменниках Нур-Султана доллар покупают по 424,58 тенге, продают по 425,66 тенге.



