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Доллар вновь подешевел на KASE

2 Сентября 2020 11:26
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Доллар вновь подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов доллар подешевел по сравнению с вечером 1 сентября на 1,11 тенге – до 418,13 тенге за доллар.

Днем ранее доллар также подешевел на бирже. Официальный курс Национального банка на 2 сентября 419,24 тенге за доллар.

По данным портала kurs.kz, в обменных пунктах Алматы средний курс продажи доллара составляет 420,01 тенге, покупки – 418,49, в Нур-Султане - 419,67 и 418,50 тенге.


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#KASE   #Экономика   #Биржи  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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