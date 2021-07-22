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Доллар резко подешевел на торгах KASE

22 Июля 2021 11:12
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Доллар резко подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 21 июля на 2,70 тенге – до 425,75 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 22 июля составляет 428,52 тенге за доллар США.

Ранее об основных факторах и событиях, способных повлиять на динамику тенге в ближайшее время, о прогнозах по развитию мировой экономики рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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