Доллар резко подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 21 июля на 2,70 тенге – до 425,75 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 22 июля составляет 428,52 тенге за доллар США.

Ранее об основных факторах и событиях, способных повлиять на динамику тенге в ближайшее время, о прогнозах по развитию мировой экономики рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.