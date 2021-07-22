Новости
Доллар резко подешевел на торгах KASE
22 Июля 2021 11:12
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеДоллар подешевел на торгах KASE Что мешает укреплению тенге – комментарий Нацбанка Доллар подешевел на торгах KASE
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 21 июля на 2,70 тенге – до 425,75 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 22 июля составляет 428,52 тенге за доллар США.
Ранее об основных факторах и событиях, способных повлиять на динамику тенге в ближайшее время, о прогнозах по развитию мировой экономики рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Как сдерживают цены на продовольствие в ВКО
- Казахстан и Россия будут совместно производить новый универсальный самолет
- Около 3200 золотых слитков приобрели казахстанцы в июне
- Правила определения страны происхождения промтоваров для госзакупок изменили в ЕАЭС
- Ярмарки сельхозкормов начались в Жамбылской области
- Как изменились цены на скот в связи с засухой в ряде регионов Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047