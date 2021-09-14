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    Доллар подешевел на торгах KASE

    14 Сентября 2021, 11:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 13 сентября на 0,34 тенге – до 425,70 тенге за доллар США.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 14 сентября составляет 425,99 тенге за доллар США.

    Согласно данным Kurs.kz средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 425,14 тенге, продажи - 426,69 тенге. В обменных пунктах Нур-Султана доллар покупают в среднем по 425,16 тенге, продают по 426,25 тенге.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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