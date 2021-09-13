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    Доллар подешевел на торгах KASE

    13 Сентября 2021, 11:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 10 сентября на 0,66 тенге – до 425,83 тенге за доллар США.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 13 сентября составляет 426,52 тенге за доллар США.

    Согласно данным Kurs.kz средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 425,74 тенге, продажи - 427,28 тенге. В обменных пунктах Нур-Султана доллар покупают в среднем по 425,84 тенге, продают по 426,93 тенге.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки Алматы Экономика Тенге
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