Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 10 сентября на 0,66 тенге – до 425,83 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 13 сентября составляет 426,52 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 425,74 тенге, продажи - 427,28 тенге. В обменных пунктах Нур-Султана доллар покупают в среднем по 425,84 тенге, продают по 426,93 тенге.



