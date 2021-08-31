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Доллар подешевел на торгах KASE
31 Августа 2021 11:16
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 27 августа на 0,43 тенге – до 425,32 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 31 августа составляет 425,74 тенге за доллар США.
Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменных пунктах Алматы равен 425,01 тенге, продажи - 426,53 тенге. В обменных пунктах Нур-Султана - 424,84 тенге и 426,05 тенге соответственно.
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