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Доллар подешевел на торгах KASE

25 Августа 2021 11:32
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Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 24 августа на 0,37 тенге – до 424,30 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 25 августа составляет 424,63 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменных пунктах Алматы равен 424,36 тенге, продажи - 425,88 тенге. В обменниках Нур-Султана американский доллар покупают в среднем по 424 тенге, продают по 425,26 тенге.


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Автор:

Данияр Дауталиев

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