Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 24 августа на 0,37 тенге – до 424,30 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 25 августа составляет 424,63 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменных пунктах Алматы равен 424,36 тенге, продажи - 425,88 тенге. В обменниках Нур-Султана американский доллар покупают в среднем по 424 тенге, продают по 425,26 тенге.