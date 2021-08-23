Новости
Доллар подешевел на торгах KASE
23 Августа 2021 11:08
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 20 августа на 0,47 тенге – до 426,66 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 16 августа составляет 426,93 тенге за доллар США.
Согласно данным Kurs.kz средний курс покупки доллара в обменных пунктах Алматы равен 427,20 тенге, продажи - 428,29 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 426,58 тенге, продают по 427,74 тенге.
Поделиться:
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Онлайн услугу по изъятию выплат за счет добровольных пенсионных взносов запустил ЕНПФ
- 819 тонн продтоваров запасено в Казахстане
- Сколько средств потребуется для перехода к низкоуглеродной экономике в Казахстане
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с мая
- Более миллиона тонн муки в год производят в Костанайской области
- Страны ЕАЭС обсудили регулирование цен на внутреннем рынке и введение ЕС углеродного налога
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047