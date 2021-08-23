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Доллар подешевел на торгах KASE

23 Августа 2021 11:08
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Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 20 августа на 0,47 тенге – до 426,66 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 16 августа составляет 426,93 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz средний курс покупки доллара в обменных пунктах Алматы равен 427,20 тенге, продажи - 428,29 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 426,58 тенге, продают по 427,74 тенге.



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#Экономика   #Тенге  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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