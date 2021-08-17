Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 16 августа на 0,46 тенге – до 425,07 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 17 августа составляет 425,58 тенге за доллар США.

Стоит отметить, что национальная валюта укрепилась после ослабления по отношению к доллару США в начале рабочей недели.

Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 424,62 тенге, продажи - 426,16 тенге. В столичных обменниках доллар покупают в среднем по 424,41 тенге, продают по 425,54 тенге.