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Доллар подешевел на торгах KASE

17 Августа 2021 12:12
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Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 16 августа на 0,46 тенге – до 425,07 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 17 августа составляет 425,58 тенге за доллар США.

Стоит отметить, что национальная валюта укрепилась после ослабления по отношению к доллару США в начале рабочей недели.

Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 424,62 тенге, продажи - 426,16 тенге. В столичных обменниках доллар покупают в среднем по 424,41 тенге, продают по 425,54 тенге.


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#Алматы   #Экономика   #Биржи   #Тенге  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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