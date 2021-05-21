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Доллар подешевел на торгах KASE
21 Мая 2021 11:10
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеДоллар подешевел на торгах KASE
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 20 мая на 0,11 тенге – до 429,09 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 21 мая составляет 429,21 тенге за доллар США.
По данным сайта Kurs.kz, средний курс продажи доллара в обменных пунктах Алматы равен 429,64 тенге, покупки - 428,12 тенге.
В обменных пунктах столицы доллар продают в среднем по 427,38 тенге, покупают по 428,44 тенге.
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