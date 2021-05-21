+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Доллар подешевел на торгах KASE

21 Мая 2021 11:10
Поделиться:
Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Доллар снова подешевел на торгах KASE
Доллар подешевел на торгах KASE

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 20 мая на 0,11 тенге – до 429,09 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 21 мая составляет 429,21 тенге за доллар США.

По данным сайта Kurs.kz, средний курс продажи доллара в обменных пунктах Алматы равен 429,64 тенге, покупки - 428,12 тенге.

В обменных пунктах столицы доллар продают в среднем по 427,38 тенге, покупают по 428,44 тенге.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Доллар снова подешевел на торгах KASE
Доллар подешевел на торгах KASE
Популярное
1 «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды
2 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
3 В столице выявили строительные компании, не имеющие специального разрешения
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
Читайте также
Аскар Мамин обсудил с главой ПАО «ЛУКОЙЛ» реализацию инвестпроектов в Казахстане
Спрос на ипотечное и беззалоговое кредитование вырос в Казахстане -  Нацбанк
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив