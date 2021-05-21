Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 20 мая на 0,11 тенге – до 429,09 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 21 мая составляет 429,21 тенге за доллар США.

По данным сайта Kurs.kz, средний курс продажи доллара в обменных пунктах Алматы равен 429,64 тенге, покупки - 428,12 тенге.

В обменных пунктах столицы доллар продают в среднем по 427,38 тенге, покупают по 428,44 тенге.