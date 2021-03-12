Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 11 марта на 0,81 тенге – до 418,31 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 12 марта составляет 419,1 тенге за доллар.

Стоит отметить, что тенге продолжает укрепление со вчерашнего дня после ослабления в начале недели.

По данным сайта Kurs.kz, в Алматы доллар в обменных пунктах покупают по 418,16 тенге, продают по 419,64 тенге за доллар. В Нур-Султане - 418,18 и 419,28 тенге соответственно.



