Доллар подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 17 февраля на 0,86 тенге – до 415,92 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 18 февраля составляет 416,8 тенге за доллар.

По данным сайта Kurs.kz в Алматы доллар в обменниках покупают по 415,62 тенге, продают по 417,14 тенге за доллар. В Нур-Султане 415,49 и 416,63 тенге соответственно.

Ранее сообщалось, что ц ена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года.



