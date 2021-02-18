Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Доллар подешевел на KASE

    18 Февраля 2021, 11:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 17 февраля на 0,86 тенге – до 415,92 тенге за доллар.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 18 февраля составляет 416,8 тенге за доллар.

    По данным сайта Kurs.kz в Алматы доллар в обменниках покупают по 415,62 тенге, продают по 417,14 тенге за доллар. В Нур-Султане 415,49 и 416,63 тенге соответственно.

    Ранее сообщалось, что ц ена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая