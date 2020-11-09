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Доллар подешевел на KASE

9 Ноября 2020 11:23
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Доллар подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел по сравнению с вечером 6 ноября на 1,18 тенге – до 431,20 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 9 ноября составляет 432,43 тенге за доллар.

Ранее в Национальном банке рассказали о ситуации на валютном рынке в октябре.


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Автор:

Данияр Дауталиев

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