Доллар подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел по сравнению с вечером 6 ноября на 1,18 тенге – до 431,20 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 9 ноября составляет 432,43 тенге за доллар.

Ранее в Национальном банке рассказали о ситуации на валютном рынке в октябре.