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Доллар подешевел на KASE

1 Сентября 2020 11:12
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Доллар подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов доллар подешевел по сравнению с вечером 28 августа на 0,59 тенге – до 419,52 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка на 1 сентября 420,11 тенге за доллар.

Между тем, по данным портала kurs.kz, в обменных пунктах Алматы средний курс продажи доллара составляет 420,95 тенге, покупки - 419,36, в Нур-Султане - 420,24 и 410,05 тенге соответственно.


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#KASE   #Экономика   #Биржи  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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