Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Доллар подешевел на KASE
1 Сентября 2020 11:12
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеНеобходимо наращивать потенциал малого и среднего бизнеса – Айгуль Соловьева Крупнейший в мире производитель сельхозтехники откроет завод в Казахстане Овощехранилища, детсады, медцентр построят инвесторы в столице
По итогам утренних торгов доллар подешевел по сравнению с вечером 28 августа на 0,59 тенге – до 419,52 тенге за доллар.
Официальный курс Национального банка на 1 сентября 420,11 тенге за доллар.
Между тем, по данным портала kurs.kz, в обменных пунктах Алматы средний курс продажи доллара составляет 420,95 тенге, покупки - 419,36, в Нур-Султане - 420,24 и 410,05 тенге соответственно.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Для нас важен долгосрочный эффект – аким Павлодарской области о ДКЗ
- По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров - МИИР РК
- Необходимо наращивать потенциал малого и среднего бизнеса – Айгуль Соловьева
- Более 15 предприятий города Аркалык и ERG представили свои вакансии сотрудникам ТБРУ
- Крупнейший в мире производитель сельхозтехники откроет завод в Казахстане
- Овощехранилища, детсады, медцентр построят инвесторы в столице
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047