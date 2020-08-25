Доллар подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 24 августа на 1,41 тенге – до 418,07 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка на 25 августа - 419,48 тенге за доллар.

Между тем, по данным портала kurs.kz, в обменных пунктах Алматы средний курс продажи доллара составляет 419,15 тенге, покупки - 417,54, в Нур-Султане - 419,16 и 417,95 тенге соответственно.