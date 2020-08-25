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Доллар подешевел на KASE
25 Августа 2020 11:14
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По итогам утренних торгов доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 24 августа на 1,41 тенге – до 418,07 тенге за доллар.
Официальный курс Национального банка на 25 августа - 419,48 тенге за доллар.
Между тем, по данным портала kurs.kz, в обменных пунктах Алматы средний курс продажи доллара составляет 419,15 тенге, покупки - 417,54, в Нур-Султане - 419,16 и 417,95 тенге соответственно.
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