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Доллар подешевел на KASE

8 Июня 2020 12:54
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Доллар подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов доллар подешевел на 2,09 тенге - до 397,44 тенге за доллар.

По данным сайта kurs.kz, в обменниках Алматы средний курс покупки доллара – 398,06 тенге за доллар, продажи – 399,67 тенге. В Нур-Султане – 397,94 и 399,11 тенге соответственно.

Официальный курс Национального банка на 8 июня 399,67 тенге за доллар.



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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Алматы, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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