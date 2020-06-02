Доллар подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов доллар подешевел на 5,77 тенге - до 402,79 тенге за доллар.

По данным сайта kurs.kz, в обменниках Алматы средний курс покупки доллара - 399 тенге за доллар, продажи - 401 тенге. В Нур-Султане - аналогичная картина.

Официальный курс Национального банка на 2 июня 408,61 тенге за доллар.