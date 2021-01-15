Доллар ослабел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 14 января на 0,37 тенге – до 419,55 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 15 января составляет 419,96 тенге за доллар.



