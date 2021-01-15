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Доллар ослабел на торгах KASE
15 Января 2021 11:15
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 14 января на 0,37 тенге – до 419,55 тенге за доллар.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 15 января составляет 419,96 тенге за доллар.
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