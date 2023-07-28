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    Долгожданный фестиваль «Азия Дауысы» стартовал в Алматы

    28 Июля 2023, 20:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы спустя почти 20 лет – на исторической сцене высокогорного катка «Медеу» стартовал международный фестиваль «Азия Дауысы – 2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организаторы сообщили, что в этом году долгожданный фестиваль будет необычным, он пройдет без традиционного международного конкурса исполнителей, поскольку это – старт-концерт, концерт-возрождение. И проходить он будет три дня.

    Первый день обещает быть динамичным: зрителей ждет грандиозное открытие фестиваля, на котором будет красная дорожка, возможность поучаствовать в съемках мюзикла с участием легендарной группы «А-Студио», а завершит концерт фееричное шоу дронов, которое несомненно останется в памяти надолго.

    На открытии фестиваля генеральный продюсер фестиваля Арманжан Байтасов отметил, что «Азия Дауысы» - это большая история. Он поблагодарил всех партнеров за поддержку в организации фестиваля, а также выразил слова благодарности тем людям, которые когда-то начинали этот проект.

    «Азия Дауысы» возрождается. Теперь мы будем каждый год проводить международные конкурсы», - сказал он.

    Фестиваль открыла словами напутствия известная певица Бибигуль Тулегенова. Затем на сцене начали выступать казахстанские исполнители. Ожидается, что на сцену выйдут популярные артисты современной казахстанской поп- и рэп-культуры. Moldanazar, RaiM, Erke Esmakhan, V$XV PRiNCE, Miras Zhugunusov, Markhaba Sabi, ORYNKHAN, «Ирина Кайратовна» и ZAQ.

    Также впервые за всю историю «Азия Дауысы» на сцене «Медеу» выступления будут проходить под аккомпанемент настоящего эстрадно-симфонического оркестра. Дирижировать им будет легендарный дирижер, работавший со звездами мирового уровня, Александр Беляков.

    Второй день фестиваля отдан самому грандиозному хедлайнеру мероприятия группе – BLACK EYED PEAS! Перед зрителями выступят Will.I.Am, Taboo и apl.de.ap – известные всему миру своими завораживающими хитами.

    Третий, заключительный, день фестиваля посвящен легендам и связи поколений. Гости увидят звезд Центральной Азии, имена которых давно известны - это Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Жамиля Серкебаева, Еркеш Шакеев, Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Адиль Чекилов, Парвиз Назаров, Жылдыз Осмоналиева, Бауыржан Исаев, группа «Дара» и еще многие другие, причем некоторые звезды споют дуэтом.

    О связи поколений зрителям напомнят лауреаты детского и взрослого конкурса «Жас Канат», прошедшего в июне в Алматы. Хэдлайнерами третьего дня станут группы «Ялла» и Secret Service.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Видео Общество Музыка
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