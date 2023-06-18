Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев первую поездку по региону начал с визита на один из важнейших объектов региона - АО «Риддер ТЭЦ», где провел совещание с руководством теплоисточника и подрядными организациями, задействованными в ремонтных работах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Главе региона была представлена ситуация по реконструкции объекта. Недавно назначенный генеральный директор Игорь Михайленко 5 лет назад руководил ТЭЦ и знает его особенности.

«В 2018 году работало 5 котлов, 1 был в резерве, функционировало 4 турбины, 52 МВт вырабатывалось и 1 млрд тенге был на счёте компании. Владельцы эксплуатировали объект, не проводя должного ремонта, долги составляют 3,3 млрд тенге, - сообщил генеральный директор Игорь Михайленко.

По его словам, ремонтные работы ведутся согласно плану. Глава региона выслушал вопросы и дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

«Я выражаю благодарность сотрудникам, которые на протяжении всего этого времени работают во благо города, а также риддерцам за их терпение и понимание ситуации. Мы приложим все усилия, для того, чтобы ремонтные работы завершить к началу отопительного сезона. Мы должны обеспечить теплом этот город», - сказал в заключение аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.