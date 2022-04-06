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    12:06, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Долги по зарплатам свыше 2,7 тысячи работников погашены в 200 предприятиях РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане реализован комплекс оперативных мер по разрешению трудовых споров. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, реализован комплекс оперативных мер по разрешению трудовых споров. С начала года выявлено 140 проблемных предприятий и решен 91 вопрос», - сказал Ералы Тугжанов.

    Было отмечено, что ведется работа на 49 предприятиях (из них в Мангистау – 19, Атырау – 7, Караганде – 5, Кызылорде – 4, Шымкенте – 3, Костанае, СКО, ВКО – по 2, Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, Туркестанской областях и г. Нур-Султан - по 1).

    Устранено более 800 нарушений, защищены права около 10 тысяч сотрудников.

    Во-вторых, на 200 предприятиях обеспечено погашение задолженности по заработной плате свыше 2,7 тыс. работников.

    В-третьих, зарплата более 1 млн рабочих поднялась от 5 до 50%.

    Заработная плата работников обслуживающих компаний приравнивается к 70% средней заработной платы работников основной компании.

    «В-пятых, сегодня совместно с депутатским корпусом проводится большая работа по модернизации профсоюзного движения. Трудовые конфликты последнего времени показали, что в регулировании трудовых отношений недостаточно участия представителей работодателей, и у них есть проблемы в этом вопросе. В этой связи при Правительстве создана рабочая группа по модернизации деятельности объединений работодателей. В составе рабочей группы работает депутат Мажилиса Смышляева Екатерина Васильевна», - резюмировал Ералы Тугжанов.


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