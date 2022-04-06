Долги по зарплатам свыше 2,7 тысячи работников погашены в 200 предприятиях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане реализован комплекс оперативных мер по разрешению трудовых споров. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, реализован комплекс оперативных мер по разрешению трудовых споров. С начала года выявлено 140 проблемных предприятий и решен 91 вопрос», - сказал Ералы Тугжанов.

Было отмечено, что ведется работа на 49 предприятиях (из них в Мангистау – 19, Атырау – 7, Караганде – 5, Кызылорде – 4, Шымкенте – 3, Костанае, СКО, ВКО – по 2, Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, Туркестанской областях и г. Нур-Султан - по 1).

Устранено более 800 нарушений, защищены права около 10 тысяч сотрудников.

Во-вторых, на 200 предприятиях обеспечено погашение задолженности по заработной плате свыше 2,7 тыс. работников.

В-третьих, зарплата более 1 млн рабочих поднялась от 5 до 50%.

Заработная плата работников обслуживающих компаний приравнивается к 70% средней заработной платы работников основной компании.

«В-пятых, сегодня совместно с депутатским корпусом проводится большая работа по модернизации профсоюзного движения. Трудовые конфликты последнего времени показали, что в регулировании трудовых отношений недостаточно участия представителей работодателей, и у них есть проблемы в этом вопросе. В этой связи при Правительстве создана рабочая группа по модернизации деятельности объединений работодателей. В составе рабочей группы работает депутат Мажилиса Смышляева Екатерина Васильевна», - резюмировал Ералы Тугжанов.