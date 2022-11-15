Долг «КазМунайГаза» составляет около 10 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошла встреча с потенциальными розничными инвесторами в рамках проведения роуд-шоу, посвященного первичному предложению простых акций нацкомпании «КазМунайГаз» на биржах AIX и KASE, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил директор департамента приватизации и реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына» Дастан Адиходжаев, несмотря на перенос сроков сделки, компания провела масштабную предпродажную работу, чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность.

«За последние 8 лет долг «КазМунайГаза» снизился почти в два раза – с 19,2 млрд долларов США в 2014 году до около 10 млрд долларов», - сказал он, выступая перед потенциальными розничными инвесторами.

Также он отметил, что сняты многочисленные ограничения по условиям долговых обязательств, в том числе исключен запрет на снижение доли государства. В 2017 году был осуществлен делистинг дочерней компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в целях исключения наличия двух крупных компаний в одной группе. Была выплачена существенная компенсация держателям простых акций «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в размере порядка 24% к рыночной стоимости. Ликвидирована компания «КазМунайГаз» - переработка и маркетинг». Помимо этого, из состава была выведена компания «КазТранГаз», которая сейчас называется QazaqGaz.

По словам Дастана Адиходжаева, сейчас «КазМунайГаз«в большей степени ликвидировал лишние звенья и напрямую управляет дочерними и зависимыми организациями.

Ранее сообщалось, что Фонд «Самрук-Казына», которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО «КазМунайГаз» намерен предложить к продаже до 30 млн 505 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Цена за одну простую акцию в рамках предложения составила 8 406 тенге, предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 трлн тенге.

Прием заявок инвесторов стартовал 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных инвесторов – 2 декабря 2022 года.





Фото: kmginternational.com