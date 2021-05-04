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    Долг казахстанцев по налогу на транспорт превысил 30 млрд тенге

    4 Мая 2021, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего по стране в должниках перед государством числятся более 1 млн человек, за которыми зафиксирован долг в размере 30,7 млрд тенге. Из общего суммы долга 26,8 млрд тенге – основная сумма долга. Остальные 3,8 млрд тенге – начисленная пеня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

    Самые большие долги числятся за Алматы. Жители южного мегаполиса накопили долгов по налогу на транспорт на 6,1 млрд тенге. За ними следует Алматинская область. Владельцы автомобилей в этом регионе не оплатили налоги на 4,8 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров по сумме задолженности Нур-Султан. Столичные автолюбители имеют долг перед государством в размере почти 3 млрд тенге.

    Антирейтинг по количеству должников возглавляет Алматинская область, где налоговые обязательства не выполнили более 165 тыс человек. Вторую строчку занимает Алматы. Количество должников превышает 107 тысяч физических лиц. В ТОП – 3 также вошла Туркестанская область – 104 тысячи человек.

    В КГД напоминают, что согласно норм Налогового кодекса, за каждый просроченный день после срока уплаты налога начисляется пеня.

    Для уплаты налога физическим лицам не обязательно идти в органы государственных доходов. Достаточно установить мобильное приложение «e-Salyq Azamat», через которое можно увидеть сумму долга и осуществить уплату налога онлайн. Также, казахстанцы могут воспользоваться приложениями банков второго уровня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Минфин РК Общество Налоги
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