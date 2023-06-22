Долг группы фонда «Самрук-Казына» составили 9,8 трлн тенге за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года долг группы фонда «Самрук-Казына» в номинальном выражении составил 9,8 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года долг группы фонда в номинальном выражении составил 9,8 трлн тенге, это на 2020 млрд тенге меньше показателя 2021 года. В целом в динамике за последние пять лет группа фонда сокращала объем долговой нагрузки и несмотря на то, что сумма займа практически в тенге не изменилась за этот период в валютном выражении, обязательства снизились с 30 млрд до 21млрд долларов США», - сказала член правления управляющий директор Фонда по экономике и финансам Назира Нурбаева.

По ее словам, среднегодовой темп снижения составил 7,1 процента.

«Данная разница изменения долгов в теньговом и валютном выражениях обусловлена курсовой разницей. Фонд на постоянной основе проводит работу по контролю за финансовой устойчивостью всех портфельных компаний через мониторинг показателей финансовой устойчивости и сравнения этих показателей с показателями ведущих мировых аналогов. Из значимых погашений в 2022 году стоит отметить снижение долга КТЖ на 388 млрд тенге за счет погашения облигаций в швейцарских франках, рублях и обратного выкупа евро облигаций. Плановые досрочные погашения займов также произвели компании Эйр Астана, Казахтелеком, Кегок и Самрук-Энерго», - добавила Назира Нурбаева.