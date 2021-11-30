Дольщики проблемного ЖК «Жеті жол» получили ключи от своих квартир в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Первого Президента в столице дольщикам проблемного жилого комплекса «Жеті жол» вручили ключи от квартир. Новоселья горожане ждали больше восьми лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Завершением строительства долгостроя занималась уполномоченная организация акимата города Нур-Султан ТОО «Елорда құрылыс компаниясы».

«В канун Дня первого Президента акиматом города Нур-Султана завершено строительство еще одного жилого комплекса. Вторая очередь ЖК «Жеті жол», который признан проблемным в 2018 году. Строительство первичным застройщиком началось еще в 2013 году. После восьми лет, сегодня около 600 дольщиков ЖК «Жеті жол» получили ключи от своих квартир», - рассказал управляющий директор ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» Максат Шаяхметов.

Отметим, что по инициативе Первого Президента – Елбасы была создана Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы. В рамках Госпрограммы ТОО «Елорда курылыс компаниясы» финансирует строительство проблемных объектов, рекомендованных Межведомственной комиссией акимата города Нур-Султана.

По словам управляющего директора компании, до конца 2021 года акиматом перед ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» поставлена задача разрешить проблемы 57 домов в 18 объектах, где насчитывается 7,5 тысяч дольщиков. Из них вопросы 31 дома разрешены, более 4,3 тыс дольщикам выдаются ключи для ремонта своих квартир. Проблемные вопросы дольщиков столицы запланировано разрешить до конца 2022 года.

«Я дольщик ЖК «Жеті жол». Мы ждали свою квартиру почти восемь лет. Сегодня для нас радостное событие. Мы получили ключи», - поделилась радостью дольщик Жараскан Байтасова.

Ольга Владимировна также сегодня празднует новоселье. В числе еще 600 дольщиков она годами ждала свое жилье.

«Я ждала квартиру больше восьми лет. Хочу всех поздравить с этим праздником нашим, наконец-то мы дождались. Большое спасибо нашему Президенту, что поддержал нас, и на дом достроили», - сказала обладатель квартиры в ЖК «Жеті жол».

Отметим, что летом 2019 года в столице насчитывалось более 150 домов-долгостроев. По поручению Главы государства ведется системная работа по завершению долгостроев.

За полгода 2019 года построено и введено в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых комплексов. В 2020 году завершили 20 многоквартирных жилых домов.

В текущем году в столице планируется завершить строительство ещё 57 некогда проблемных многоквартирных жилых комплексов, более семи тысяч дольщиков обретут долгожданные квартиры.

По каждому объекту долевого строительства имеется пошаговый план мероприятий.

Ход завершения строительства долгостроев находится на контроле у Главы государства.