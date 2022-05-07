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    Документы о Рахимжане Кошкарбаеве передали музею Вооруженных сил РК

    7 Мая 2022, 19:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День защитника Отечества в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея архивных документов времен Великой Отечественной войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Документалист, эксперт Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства Обороны Российской Федерации.

    Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили Боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года.

    От казахстанской стороны участие в мероприятии принял заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. Российскую Федерацию представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.


    «Это событие важно не только для Вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова – общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности», - сказал генерал-майор Серик Бурамбаев.

    Участники выразили уверенность, что мероприятие является важным событием по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.


    Фото: пресс-служба МО РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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