Документы о Рахимжане Кошкарбаеве передали музею Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День защитника Отечества в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея архивных документов времен Великой Отечественной войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Документалист, эксперт Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства Обороны Российской Федерации.

Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили Боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года.

От казахстанской стороны участие в мероприятии принял заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. Российскую Федерацию представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.





«Это событие важно не только для Вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова – общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности», - сказал генерал-майор Серик Бурамбаев.

Участники выразили уверенность, что мероприятие является важным событием по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.



Фото: пресс-служба МО РК

