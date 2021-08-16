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    Документы для зачисления в вузы принимаются до 25 августа - Минобразования

    16 Августа 2021, 13:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все обладатели государственных образовательных грантов для зачисления в вузы должны представить свои документы до 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.

    Для этого необходимо подать заявку через портал «электронного правительства» е.Gov.kz. Услуга будет доступна с 17 августа 2021 года.

    Для зачисления в вузы на платной основе нужно обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.

    Автор:

    Образование Вузы Общество МОН
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