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    Документальный фильм «Золотая дружба» о госвизите Президента в Китай покажут на телеканалах страны

    21 Мая 2023, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый документальный фильм подготовил Телерадиокомплекс Президента РК, посвященный итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ».

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая посетил с государственным визитом Китайскую Народную Республику.

    В Сиане Глава государства провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, в ходе которых рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сфере и культурно-гуманитарной области.

    В КНР Президент Казахстана также принял участие в Саммите «Центральная Азия - Китай». «Об итогах государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику смотрите в новом документальном фильме Телерадиокомплекса Президента РК «Золотая дружба» сегодня на телеканалах страны», - сообщили в Telegram-канале ТРК Президента.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Китай
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