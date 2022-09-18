Документальный фильм вышел на Jibek Joly о селах-призраках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Документальный фильм о селах-призраках «Забытые в глуши» в программе «Честное журналистское расследование» презентовал телеканал Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор документального фильма Андрей Деменок попытался узнать, почему некогда успешные казахстанские села ныне безликие аулы, по какой причине численность жителей в таких населенных пунктах сократилась и кто остается вопреки всему, есть ли надежда, что жизнь в село вернется и производится ли медицинская помощь для населенных пунктов, которых уже нет на карте.

Съемочная группа сначала побывала в селе Волчовка. По словам жителя Александра Неценко, до развала здесь располагалось 80 домов, после развала осталось два жилых дома. Александр здесь живет уже третий год, занимается животноводством. «Давно про нас забыли», - коротко отметил он.

Автор фильма Андрей Деменок объяснил, почему команда «Честного журналистского расследования» решила взяться за эту тему.

«Согласно официальным данным, за последние 5 лет с карты страны пропали 360 населенных пунктов, еще около 400 деревень близки к исчезновению. В разрезе регионов особняком стоит Восточно-Казахстанская область. С 2017 года здесь было упразднено почти 70 сел. Другими словами в год исчезает в среднем по дюжине населенных пунктов», - рассказал автор документального фильма.

Еще один житель села с горечью вспоминает о том, как хорошо сельчане жили в 70-80е годы. Здесь разводили свиней, овец, раздавали мясо. С годами положение все ухудшалось.

Андрей Деменок отметил, что Волчовка – классический пример того, как в Казахстане планомерно и неминуемо умирают сельские населенные пункты. В большинстве случаев сценарий таких историй один – некогда успешные предприятия, на которых держались села, не смогли вписаться в рыночную экономику и оказались ненужными. В результате фермы и фабрики были закрыты, имущество распродано, а работники уволены.

Скотоводство до недавнего времени продолжало оставаться единственным источником дохода для двух последних жителей Волчовки, пока в прошлом году сюда не приехали ветеринары и не обнаружили у местных животных бруцеллез, большую часть скота пришлось пустить под нож.

«Вроде, справная скотина, а говорят, что бруцеллез. Кому-то выгодно, чтобы малые предприятия развалились и люди работали в больших предприятиях. Приезжают, а потом звонят и говорят, что бруцеллез. В Алматы отправляют, говорят, нет бруцеллеза. Думаю, что искусственно создали, чтобы развалить (предприятия – прим. ред.,). Смотри, сколько земли. Другие сюда приедут, построят и будут держать скот», - отметил житель села Александр Неценко.

Еще один житель рассказывает, что таких сел было шесть, в итоге осталось одно. «Сейчас такие деревни не нужны», - добавил он.

«Последние жители Волчовки не исключают, что в скором времени и они могут сменить место жительства и переехать в соседние села, где еще есть элементарные условия. А значит, в ближайшей перспективе, этот населенный пункт пропадет не только с географических карт и из других официальных документов, но и окончательно исчезнет с лица Земли», - отмечает автор документального фильма.

Затем съемочная команда отправилась в село Новоселово, которое является еще одним примером умершего села. Еще в начале 2000 годов здесь, по официальным данным, проживали более 60 человек. Сегодня осталось всего два дома. В одном из них в сезон живут пасечники, другой на глазах съемочной команды разбирали Алия с сыном.

«Они (село – прим. ред.,) уже давно не существуют. Для молодежи это вообще не интересно», - сказал местный житель.

По словам автора фильма, в стране деревни исчезают практически по одному сценарию. Закрытие предприятия, дающего работу, провоцирует первую волну оттока населения. После чего местные чиновники начинают рассуждать как бизнесмены. И называют содержание социальных объектов, детских садов, школ и больниц нерентабельным и просто закрывают их. В итоге села покидают большая часть оставшихся жителей. Дома в основном оставляют, при удачном стечении обстоятельств их удается продать на стройматериалы.

В селе Межовка наблюдается подобная ситуация.

«Большой был поселок. Колхоз был, свиньи были, и лошади, работы было много. Сейчас все распалось. Целый день просидим, одна машина проедет и все. Никого нет, никакого движения. Раньше был магазин, хлеб привозили. Врача нет. Сейчас и магазина нет, и хлеб не возят. Школы тоже нет», - пояснила жительница села Эмма Агеева.

Прогнозы жителей на будущее неутешительные. Житель села Виктор Кислухин отмечает, что через 10 лет все исчезнет.

«Если пожилые все умрут, деревни не будет. Никто ничего не строит. Не знаю, как дальше будем жить», - сказал житель села.

Однако нашлись и те, кто несмотря на стечение обстоятельств, пытаются сохранить активную жизнь в поселке. Оптимистично настроенный мужчина живет в селе Актобе. Олег Цукаев, несмотря на общую депрессию и уныние большинства, полон сил, энергии и планов. Предприниматель возделывает землю, обеспечивает работу людям, пытается спасти остатки своей родной деревни.

«Я всю жизнь здесь прожил. Эта деревня развалилась на моих глазах. Здесь жили около 400 человек. Сейчас осталось всего 16 домов. Если землю у человека отобрали, что ему еще делать. У людей отобрали земли большие крестьянские хозяйства. Работы нет», - возмущается Олег.

По словам Андрея Деменока, местные исполнительные органы на контакт с журналистами идут неохотно. О проблемах села, а также путях решения говорить не хотят, ссылаясь на занятость или вовсе игнорируют. В столичных кабинетах, как выясняется, сложившаяся на селе тенденция их вовсе устраивает.

Это уже третий выпуск программы «Честное журналистское расследование». Первый фильм был посвящен долгострою – трассе Алматы-Нур-Султан. Второй документальный фильм – пожарам в Костанайской области.



