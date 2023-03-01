Документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК получил награду международного кинофестиваля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК «Почему умирает каспийский тюлень?» удостоился награды кинофестиваля «Зилант», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документальный фильм «Почему умирает каспийский тюлень?» режиссера Акылбека Шальжанова стал победителем в номинации «Лучший фильм об окружающей среде».

В фильме рассматриваются версии причин гибели каспийского тюленя, популяция которого за последние 100 лет сократилась на катастрофические 90%. В казахстанскую Красную книгу каспийская нерпа занесена в 2020 году.

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости спасения каспийских тюленей в ходе шестого Каспийского саммита, который прошел 29 июня 2022 года в Ашхабаде.

«Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения», - сказал Глава государства.

Международный кинофестиваль «Зилант» состоялся 25-26 февраля в Казани.

Целью кинофестиваля является обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов стран мира, создание атмосферы незабываемого праздника, расширение кругозора и интеллектуального уровня детей, молодежи и взрослых из разных стран.



