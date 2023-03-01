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    Документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК получил награду международного кинофестиваля

    1 Марта 2023, 17:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК «Почему умирает каспийский тюлень?» удостоился награды кинофестиваля «Зилант», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документальный фильм «Почему умирает каспийский тюлень?» режиссера Акылбека Шальжанова стал победителем в номинации «Лучший фильм об окружающей среде».

    В фильме рассматриваются версии причин гибели каспийского тюленя, популяция которого за последние 100 лет сократилась на катастрофические 90%. В казахстанскую Красную книгу каспийская нерпа занесена в 2020 году.

    Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости спасения каспийских тюленей в ходе шестого Каспийского саммита, который прошел 29 июня 2022 года в Ашхабаде.

    «Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения», - сказал Глава государства.

    Международный кинофестиваль «Зилант» состоялся 25-26 февраля в Казани.

    Целью кинофестиваля является обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов стран мира, создание атмосферы незабываемого праздника, расширение кругозора и интеллектуального уровня детей, молодежи и взрослых из разных стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Культура Общество Кинематограф
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