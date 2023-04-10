Документальный фильм о Гейдаре Алиеве сняли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сняли документальный фильм о выдающемся государственном деятеле Азербайджана Гейдаре Алиеве. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня состоится премьера документального фильма «Ғазиз ғұмыр» или «Выдающаяся жизнь» о Гейдаре Алиеве. Этот фильм был снят по нашему поручению Телерадиокорпорацией «Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Азербайджана в расширенном составе.

Еще одним ярким свидетельством дружбы и взаимной поддержки наших стран, по словам Главы государства, является дар казахского народа Азербайджану – Центр детского творчества имени Курмангазы в городе Фезули.

«Мне сообщили, что строительство данного центра ведется достаточно быстрыми темпами, думаю, в самое ближайшее время мы сможем увидеть начало функционирования этого важного объекта. Мы твердо намерены и далее всячески развивать всесторонние гуманитарные контакты, обогащать сокровищницу общих духовных ценностей», - добавил Президент РК.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. Сообщалось, что Президенты Казахстана и Азербайджана подпишут ряд важных документов и откроют улицу имени Гейдара Алиева в Астане.



