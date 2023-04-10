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    Документальный фильм о Гейдаре Алиеве сняли в Казахстане

    10 Апреля 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сняли документальный фильм о выдающемся государственном деятеле Азербайджана Гейдаре Алиеве. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня состоится премьера документального фильма «Ғазиз ғұмыр» или «Выдающаяся жизнь» о Гейдаре Алиеве. Этот фильм был снят по нашему поручению Телерадиокорпорацией «Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Азербайджана в расширенном составе.

    Еще одним ярким свидетельством дружбы и взаимной поддержки наших стран, по словам Главы государства, является дар казахского народа Азербайджану – Центр детского творчества имени Курмангазы в городе Фезули.

    «Мне сообщили, что строительство данного центра ведется достаточно быстрыми темпами, думаю, в самое ближайшее время мы сможем увидеть начало функционирования этого важного объекта. Мы твердо намерены и далее всячески развивать всесторонние гуманитарные контакты, обогащать сокровищницу общих духовных ценностей», - добавил Президент РК.

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. Сообщалось, что Президенты Казахстана и Азербайджана подпишут ряд важных документов и откроют улицу имени Гейдара Алиева в Астане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Азербайджан Политика Токаев Касым-Жомарт
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