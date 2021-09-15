Документальный фильм о Чингизе Айтматове намерен снять телеканал Qazaqstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокорпорация Qazaqstan совместно с коллегами из Кыргызстана намерены снять документальный фильм о Чингизе Айтматове. Об этом в ходе XVII Евразийского медиа-форума сообщила председатель телерадиокорпорации Ляззат Танысбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Телерадиокорпорация Qazaqstan как крупнейшая медиакомпания страны тесно сотрудничает с телеканалами братских для нас стран и ведет постоянный обмен контентом с телеканалами Узбекистана «Mening Yurtim», «Yoshlar», турецким телеканалом «TRT AVAZ», «ТРТ», азербайджанским каналом «AZ TV». Многие документальные фильмы, исторические сериалы, проекты, отражающие нашу общую культуру, транслируются на телеканалах Турции, Узбекистана, Азербайджана. На телеканалах и радио продолжает свою работу многолетняя циклическая передача «Тюркский мир», - сказала Ляззат Танысбай на круглом столе «СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности» в рамках Евразийского медиа-форума.

Она отметила, что год назад во время пандемии при корпорации был запущен телеканал «Abai TV» культурно-духовного направления.

«В эфире Abai TV транслируются несколько документальных фильмов, подготовленных нашими турецкими коллегами. Мы дублируем их, представляем зрителям на родном языке, также хотим путем перевода на казахский язык донести до наших зрителей продукцию и других стран. Мы считаем, что в наше время, когда телеиндустрия развивается очень динамично, очень важно не только обмениваться контентом, но и опытом. Например, специалисты нашей корпорации часто посещают передовые телеканалы Турции. А недавно приехали руководители телеканалов Кыргызстана, наши коллеги обменялись мнениями, посмотрели наши студии, в результате подписали меморандум. В рамках соглашения совместно с кыргызской стороной мы снимаем документальный фильм, посвященный великому писателю Чингизу Айматову», - проинформировала глава телерадиокорпорации.

По ее словам, совместный документальный фильм Казахстана и Кыргызстана призван показать уровень исторических дружеских отношений между двумя странами. В качестве лейтмотива взято творчество Чингиза Айтматова. Съемочная группа, как рассказала Танысбай, побывала в селе Шекере, где родился писатель.

Также председатель телерадиокорпорации сообщила, что детский телеканал Balapan совместно с коллегами из Кыргызстана начал подготовку к съемкам анимационного проекта, который посвящен теме космоса.