Документ по передаче осужденных между Казахстаном и Узбекистаном принят в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осужденных направлен на реализацию требований, установленных Конституцией страны. В Конституции указано, что гражданин Казахстана не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами. Кроме того, республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Аналогичная норма также содержится в Конституции Узбекистана», - сказал на пленарном заседании Мажилиса заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Спикер напомнил, что переговоры о подписании данного документа велись между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении нескольких лет.

«Для передачи осужденного в первую очередь необходимо его согласие. Этот человек должен подать заявление о намерении отбывать наказание в своей стране. То есть учитывается согласие осужденного. К примеру, у нас уже 225 осужденных граждан Узбекистана изъявили желание отбывать наказание в своей стране. Для этого мы провели специальный опрос среди осужденных. В Узбекистане у нас 20 осужденных граждан, мы думаем, что они тоже не будут возражать против возвращения в страну», - отметил замгенпрокурора.

По его словам, ратификация договора позволит обеспечить конституционное право граждан двух стран.

Для выдачи необходимо заявление самого осужденного и его согласие. Он должен иметь гражданство данного государства, оставшееся время отбывания наказания должно быть не менее одного года. Также обе страны должны согласиться на передачу.

Осужденные не выдаются в случае, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, противоречит национальному законодательству, и у него есть финансовые долги, пока идет судебный процесс или расследование в отношении лица.



