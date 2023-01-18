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    Документ по передаче осужденных между Казахстаном и Узбекистаном принят в Мажилисе

    18 Января 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осужденных направлен на реализацию требований, установленных Конституцией страны. В Конституции указано, что гражданин Казахстана не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами. Кроме того, республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Аналогичная норма также содержится в Конституции Узбекистана», - сказал на пленарном заседании Мажилиса заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев.

    Спикер напомнил, что переговоры о подписании данного документа велись между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении нескольких лет.

    «Для передачи осужденного в первую очередь необходимо его согласие. Этот человек должен подать заявление о намерении отбывать наказание в своей стране. То есть учитывается согласие осужденного. К примеру, у нас уже 225 осужденных граждан Узбекистана изъявили желание отбывать наказание в своей стране. Для этого мы провели специальный опрос среди осужденных. В Узбекистане у нас 20 осужденных граждан, мы думаем, что они тоже не будут возражать против возвращения в страну», - отметил замгенпрокурора.

    По его словам, ратификация договора позволит обеспечить конституционное право граждан двух стран.

    Для выдачи необходимо заявление самого осужденного и его согласие. Он должен иметь гражданство данного государства, оставшееся время отбывания наказания должно быть не менее одного года. Также обе страны должны согласиться на передачу.

    Осужденные не выдаются в случае, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, противоречит национальному законодательству, и у него есть финансовые долги, пока идет судебный процесс или расследование в отношении лица.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Пенитенциарная система Мажилис Узбекистан
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