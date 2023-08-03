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    Документ о техосмотре авто переведут в цифровой формат в Казахстане

    3 Августа 2023, 10:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скоро казахстанские водители не будут обязаны иметь при себе документ техосмотра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии.

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «Национальные информационные технологии» проводит активную работу по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - «Диагностическая карта технического осмотра» будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.

    «На сегодняшний день айти-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile. По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени», - говорится в сообщении МИИР.

    В ведомстве подчеркнули, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Цифровой Казахстан Общество
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