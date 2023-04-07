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    Документ о назначении Абикея Сатпаева представителем нацмилиции, подписанный Алиханом Букейхановым, нашли в Семее

    7 Апреля 2023, 18:19

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ученые Павлодарского педагогического университета имени Алкея Маргулана в ходе научно-исследовательской экспедиции в архивах города Семея нашли уникальный документ, подписанный общественным и государственным деятелем, организатором и лидером национально-демократической партии «Алаш» Алиханом Букейхановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    В документе от 20 июня 1918 года председатель Алаш-Орды Алихан Букейханов уведомляет Семипалатинский военный штаб о назначении представителем Отдела Национальной милиции Всекиргизского народного совета Алаш-Орды Абикея Сатпаева вместо отозванного Ахмета Байтурсынова.

    Один из ярких представителей просветительства, образования Казахстана начала XX века Абикей Сатпаев родился в 1881 году в ауле Шадра (впоследствии совхоз имени К.И. Сатпаева) Баянаульского района Павлодарского уезда. Видный педагог, работал преподавателем в Павлодарском русско-казахском училище, затем являлся председателем Семипалатинского губоно, преподавал в Семипалатинской учительской семинарии, был первым директором Семипалатинского педагогического техникума.


    Абикей Сатпаев – двоюродный брат Каныша Сатпаева, который очень его уважал и был благодарен ему за полученное образование. Среди его учеников казахский учёный, археолог А.Х. Маргулан.

    Абикей Сатпаев – участник национально-освободительного движения «Алаш-Орда». Был знаком и тесно общался с лидером национально-освободительного движения, просветителем, писателем, ученым Ахметом Байтурсыновым. Его соратниками по партии «Алаш» были Мухтар Ауэзов, Жусупбек Аймаутов и др. В 1937 году Абикей Сатпаев был арестован и приговорен к расстрелу.


    Документ был найден в Центре документации новейшей истории в городе Семее. Ученые Margulan university Асель Аманова и Аймекен Сыздыкова совместно с заместителем руководителя Государственного архива Павлодарской области Надеждой Кубик выезжали туда в составе рабочей группы Региональной комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий.

    ЦДНИ – это старейший в Казахстане государственный архив, в фондах которого хранятся документы, отражающие социально-политическую и экономическую историю Павлодарской области.

    Член региональной комиссии по вопросам полной реабилитации жертв политических репрессий, ассоциированный профессор Margulan university Асель Аманова рассказала, что в процессе работы были выявлены и откопированы документы, которые могут пролить свет на трагические страницы нашей истории, реабилитировать имена людей, оказавшихся жертвами политических репрессий.


    «По поручению Главы государства в Казахстане в 2020 году была создана Государственная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Для системной организации ее работы начали работу региональные комиссии во всех городах. Теперь многие документы рассекречены, и материалы по осужденным стали доступны для исследований», - сказала она.

    Благодаря поддержке специалистов Центра документации новейшей истории под руководством Болата Мусина и его заместителя Марины Перебеевой удалось плодотворно поработать и выявить ценнейшие документы, которые пополнят историю нашего региона и будут включены в фонды госархива области на правах подлинников.

    На основе собранного богатого материала планируется публикация сборников документов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Вузы История Казахстана Абайская область Семей
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