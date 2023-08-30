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    Документ о дальнейшем развитии ЕАЭС готовится представить ЕЭК

    30 Августа 2023, 20:41

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ходе очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров, которое завершилось во вторник в Москве, было рассмотрено более 40 вопросов, касающихся взаимодействия в рамках ЕАЭС. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанскую делегацию на заседании возглавлял заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

    Официальный представитель проинформировала, что Комиссии поручено подготовить доклад о функционировании ЕАЭС с анализом результатов и достижений за 10-летний период и также представить его главам государств. Ранее с такой инициативой выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, Совет ЕЭК обсудил ключевые подходы к проекту декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС.

    «Документ определяет ключевые направления дальнейшей интеграционной работы, которые касаются обеспечения товарами и ресурсами, технологического развития, формирования общего транспортно-логистического пространства, формирования общего финансового рынка и других сфер», - сказала И.Малкина.

    Она напомнила, что ранее с предложением к главам государств-членов ЕАЭС приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия в Союзе, обратился председатель Высшего Евразийского экономического совета, Президент России Владимир Путин.

    Официальный представитель ЕЭК добавила, что проект документа был впервые представлен 24 августа на заседании Межправсовета в Ереване. К заседанию Совета ЕЭК страны представили свои позиции.

    «Комиссия совместно с государствами-членами оперативно приступила к доработке документа. В декабре его планируется представить Высшему Евразийскому экономическому совету», - сообщила И.Малкина.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ЕАЭС
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