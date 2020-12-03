Доктрина Nur Otan стала Политической платформой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции зарегистрированы изменения в Уставе «Nur Otan», принятые в ходе прошедшего внеочередного XX Съезда правящей партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, в соответствии с поручением Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева в Уставном документе Nur Otan введена норма о проведении партией внутрипартийных выборов – праймериз.

«Постановлением съезда пункт 2.4. Устава партии теперь дополнен подпунктом следующего содержания: проводить праймериз – предварительный внутрипартийный отбор претендентов на выдвижение кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, маслихатов всех уровней», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, также с учетом партийной «перезагрузки» принятая в 2013 году Политическая доктрина изменена на Политическую платформу партии «Nur Otan».

Напомним, что 25 ноября прошел внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan», в ходе которого была принята предвыборная программа «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!» до 2025 года.

В ходе съезда был утвержден партийный список на выборы в Мажилис Парламента из 126 кандидатов. 77 человек определены по итогам внутрипартийных праймериз, 49 кандидатов по центральной партийной квоте.

В праймериз Nur Otan, впервые проведенном в формате общереспубликанских внутрипартийных выборов, приняли участие более 10 тысяч граждан. 6253 человека вошли в партийные списки Nur Otan в 216 маслихатов всех уровней.

По итогам широкого обсуждения среди населения приняты 216 предвыборных программ партии «Nur Otan» по каждому району, городу и региону. Учтены более 20 тысяч предложений граждан.



