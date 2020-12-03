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    Доктрина Nur Otan стала Политической платформой

    3 Декабря 2020, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции зарегистрированы изменения в Уставе «Nur Otan», принятые в ходе прошедшего внеочередного XX Съезда правящей партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Так, в соответствии с поручением Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева в Уставном документе Nur Otan введена норма о проведении партией внутрипартийных выборов – праймериз.

    «Постановлением съезда пункт 2.4. Устава партии теперь дополнен подпунктом следующего содержания: проводить праймериз – предварительный внутрипартийный отбор претендентов на выдвижение кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, маслихатов всех уровней», - говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы, также с учетом партийной «перезагрузки» принятая в 2013 году Политическая доктрина изменена на Политическую платформу партии «Nur Otan».

    Напомним, что 25 ноября прошел внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan», в ходе которого была принята предвыборная программа «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!» до 2025 года.

    В ходе съезда был утвержден партийный список на выборы в Мажилис Парламента из 126 кандидатов. 77 человек определены по итогам внутрипартийных праймериз, 49 кандидатов по центральной партийной квоте.

    В праймериз Nur Otan, впервые проведенном в формате общереспубликанских внутрипартийных выборов, приняли участие более 10 тысяч граждан. 6253 человека вошли в партийные списки Nur Otan в 216 маслихатов всех уровней.

    По итогам широкого обсуждения среди населения приняты 216 предвыборных программ партии «Nur Otan» по каждому району, городу и региону. Учтены более 20 тысяч предложений граждан.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан
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