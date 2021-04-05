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    Докторанты смогут защищаться без написания диссертационной работы в РК

    5 Апреля 2021, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Докторанты смогут защищаться без написания диссертационной работы. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Защита стала возможной без написания диссертационной работы – при наличии публикаций в очень сильных изданиях, одного обзора и двух статей в журналах Q1-Q2 WoS, в которых докторант является первым автором или автором для корреспонденции. Данное нововведение позволяет существенно расширить спектр возможных стратегий проведения исследований без ущерба, наносимого на качество научных результатов. Такая возможность уже давно существует во многих зарубежных вузах», - написал в Facebook Асхат Аймагамбетов.

    Глава Минобразования добавил, что это решение выступает как дополнительная опция. Докторант при желании, как и прежде, может выбрать привычный вариант с написанием и защитой диссертации.

    «Процедура защиты станет полностью открытой и прозрачной. Здесь я призываю научное и академическое сообщество принять активное участие в этом процессе, знакомиться с научными исследованиями, близкими к своей специальности, давать свои отзывы на работы докторантов», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

    Министр пояснил, что докторант будет проходить обсуждение на расширенном заседании кафедры при полностью готовой диссертации один раз. Основное обсуждение будет вестись на защите. Это повысит качество защит и ответственность диссертационных советов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Наука МОН
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